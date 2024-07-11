МВД объявило в розыск основателя школы «Апельсин» Вадима Зицера

МВД России объявило в розыск основателя школы «Апельсин» в Санкт-Петербурге педагога Вадима Зицера по уголовной статье. Об этом стало известно в четверг, 11 июля.

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По данным ТАСС, в отношении Зицера возбуждено уголовное дело по статье о фейках против Вооруженных сил России.

Вадим Зицер является основателем школы неформального образования «Апельсин». В интервью в Сети педагог рассуждал о военном воспитании. На данный момент проживает за рубежом.

Также в базе розыска появилась карточка с телеведущей Татьяной Лазаревой*, основанием для задержания стала статья УК РФ. Недавно в своих соцсетях телеведущая высказалась по поводу атаки российских городов беспилотниками Вооруженных сил Украины.

20 июня бывшую ведущую программы «Вести» Курбангалееву** объявили в розыск по делу об оправдании терроризма. На данный момент телеведущая живет за рубежом. Она выступила против проведения специальной военной операции на Украине.

*Выполняет функции иностранного агента по решению Минюста.

**Внесена в перечень экстремистов.