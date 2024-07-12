Глава ростовского ФСИН лишился должности после ЧП в СИЗО

Завершена служебная проверка в связи с захватом в июне заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, четверо сотрудников уволены. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ФСИН России.

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16 июня шестеро заключенных в ростовском СИЗО смогли выломать оконную решетку в своей камере, после чего выбрались в дежурную часть и захватили заложников. Они утверждали, что состоят в запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Большинство преступников были убиты при штурме. Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены.

Новый фигурант появился в деле о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону

По данным ФСИН, комиссия завершила служебную проверку в связи с захватом заложников в СИЗО-1.

«По результатам принято решение об увольнении четырех сотрудников и привлечении к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО. Подали в отставку начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель», - отмечается в сообщении.



В Федеральной службы исполнения наказаний также отметили, что материалы проверки переданы в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру России. А в Ростовскую область «для стабилизации работы и оказания практической помощи» направлены опытные сотрудники.