Глава ГУ ФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку

Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в СИЗО. Четверых сотрудников уволили.

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Об этом в пятницу, 12 июля, сообщило пресс-бюро ведомства.

— Принято решение об увольнении четырех сотрудников и привлечении к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО. В отставку подали начальник ГУФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель, — говорится в сообщении.



Материалы по выявленным нарушениям направлены в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру России для дачи правовой оценки, передает РИА Новости.

16 июня заключенные, содержавшиеся в одной из камер следственного изолятора, захватили в заложники сотрудников уголовно-исполнительной системы. Изначально в СМИ появилась информация, что все шесть злоумышленников были уничтожены во время штурма. Позже стало известно, что один из захватчиков заложников Даниил Камнев выжил и находится в больнице.

Сотрудники СИЗО были освобождены, среди заложников никто не пострадал. По факту захвата заложников следственными органами Следственного комитета РФ по Ростовской области было возбуждено уголовное дело.