ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Майкопе

Правоохранители предотвратили теракт в Адыгее. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, выходец одной из стран Центральной Азии планировал нападение на православный храм в Майкопе и убийство священников.

Боевик состоял в запрещенной на территории России международной террористической организации. Он решил напасть на храм, убить священников и охранников, а после поджечь его.

При подготовке к теракту мужчина изучил местность, составил схему атаки, закупил компоненты и собрал самодельные зажигательные устройства. Кроме того, террорист собирался снимать нападение на камеру, чтобы выложить в Сеть для пропаганды идей террористической организации, а после атаки скрыться за рубежом.

«В ходе проведенных мероприятий его деятельность своевременно выявлена и пресечена. У преступника обнаружены и изъяты запрещенные материалы МТО, флаг терорганизации, нож и составные части зажигательного устройства», — говорится в релизе.



Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.