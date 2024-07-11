Два самолета едва не столкнулись в небе из-за ошибки диспетчера

В США два самолета едва не столкнулись в небе: один из них садился, другой взлетал. Происшествие предотвратил пилот, который смог уйти в маневр.

Видео инцидента, произошедшего 8 июля в Нью-Йорке, приводит Telegram-канал Baza.

На кадрах заметно, что маршруты самолетов пересекались. Как оказалось, диспетчер разрешил самолету взлетать с той полосы, куда садился другой борт.

Пилот заметил взлетающее воздушное судно и совершил маневр. Отмечается, что самолеты оказались на расстоянии примерно 220 метров друг от друга.

Федеральное управление гражданской авиации занялось расследованием инцидента.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково пилотов попытались ослепить лазером зеленого цвета. Это произошло с бортом, летевшим из Минска в Москву.