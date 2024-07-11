Ребенок утонул в яме с экскрементами в частном детсаду

В Казахстане в городе Атырау на территории частного детского сада «Чебурашка» погиб четырехлетний мальчик, передает издание ORDA. Днем 10 июля мальчик упал в канализационный септик с экскрементами. Сотрудники скорой помощи полагают, что ребенок мог остаться без присмотра воспитателей.

Тело мальчика 2020 года рождения вызволили из септика сотрудники детсада. Возможно, воспитатели оставили его без присмотра, — сказала начальник областной станции скорой помощи Наргиз Абдрахманова.



На фоне этого случая ветеран-педагог из Атырауской области Сауле Шайхиева призвала ужесточить надзор за частными детскими садами.

Сейчас кто угодно может открыть частный детский сад. Субсидии предоставляет государство. Детсады, которые оборудуют в коттеджах, растут как грибы после дождя. <...> Открытый септик не должен находиться там, где играет ребенок, — заявила Шайхиева.



Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области проверит жалобы на детский клуб в деревне Горки. В Сети появилась аудиозапись, на которой воспитатель грубо разговаривает с плачущей девочкой, а также применяет к ней жестокие методы воспитания.