Мужчина застрелил из ружья соседа из-за земельного спора в Крыму

В Крыму мужчина убил соседа. Причиной стал земельный спор.

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Сообщается, что происшествие случилось в поселке Партенит. Там 46-летний мужчина из-за давнего конфликта по поводу границ земельного участка решил убить 60-летнего соседа.

Вечером 31 марта мужчина надел перчатки и резиновую маску и стал ждать соседа во дворе. После этого он два раза выстрелил в него из ружья. Затем он скрылся, сменив одежду, разобрав ружье и спрятав все предметы в разных местах.

Тем не менее преступника нашли и доказали его виновность. На данный момент его обвинили в хранении оружия и убийстве. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает ИА SevastopolMedia.