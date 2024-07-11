Шпиль знаменитого Руанского собора загорелся во Франции

Днем в четверг, 11 июля, во Франции произошел пожар в Руанском соборе XII - XV веков. Об этом сообщает TF1.

По данным TF1, загорелся шпиль собора по неизвестной причине. Представители префектуры заявили, что ранее в соборе начались реставрационные работы.

В местной мэрии заявили, что все государственные ресурсы мобилизованы для борьбы с пожаром. Чиновники призвали местных жителей помогать сотрудникам экстренных служб.

Нынешний шпиль собора был построен между 1825 и 1876 годами, его высота составляет 151 метр. Его возвели после того, как в 1822 году деревянный шпиль был уничтожен пожаром.

В апреле 2019 года крупный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Возгорание началось во время реставрационных работ. Открытое горение продолжалось в Нотр-Даме более девяти часов. В результате обрушились шпиль и кровля собора, но фасад, каркас и башни удалось спасти.