Выживший участник захвата заложников в ростовском СИЗО признал вину

Единственный выживший участник захвата заложников в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону Даниил Камнев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) начал давать показания и признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости.

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Вину Камнев признал по делу о подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края. Заседание по нему прошло 11 июля. Террорист принял в нем участие по видеосвязи из СИЗО-2 Таганрога. В рамках этого дела мужчина проходит обвиняемым по пяти статьям, среди которых 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») и 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

В 2020 году Камнев стал сторонником радикального течения ислама. По версии следствия, в марте 2021 года он и его возлюбленная решили взорвать здание ОМВД России по Кисловодску, для чего изготовили два самодельных взрывных устройства.