Пьяная школьница из Уфы упала во дворе и выдумала историю о похищении

Выпившая 16-летняя девочка из Уфы упала во дворе и выдумала историю о похищении и изнасиловании, передает Telegram-канал Mash Batash. По его данным, школьница отдыхала с друзьями, но в какой-то момент отбилась от компании, забрела во дворы и рухнула на асфальт, порезав руки и ноги и отбив живот.

Как стало известно каналу, после этого подросток позвонила возлюбленному и матери и рассказала им историю про похищение. По словам девочки, четверо мужчин якобы поместили ее в багажник и увезли в гаражи. Затем девочку доставили к медикам, которые осмотрели ее на факт насилия.

Школьницу допросили следователи, полицейские искали авто похитителей на протяжении ночи, однако никаких зацепок не обнаружили. Позже девочка сама призналась, что преступления не было.

Ранее опубликованная в Сети история об изнасилованной тремя мужчинами беременной девушке оказалась фейком. В СКР заверили, что похожих ЧП не было в регионе за последние четыре года. Местный блогер опубликовала в соцсети рассказ девушки, которая представилась сибирячкой Валерией. Она рассказала, что жены ее обидчиков продолжают портить ей жизнь, посылая угрозы.

Сами мужчины в 2022 году, с ее слов, изнасиловали ее в техническом помещении дома, не сданного в эксплуатацию. Тогда, согласно ее рассказу, она была на пятом месяце беременности. После изнасилования у нее якобы произошел выкидыш.