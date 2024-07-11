Приговор правозащитнику Орлову* за дискредитацию ВС РФ оставили без изменений

Московский городской суд оставил без изменения приговор Головинского районного суда города Москвы в отношении правозащитника и сопредседателя правозащитного центра «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Олега Орлова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

В октябре 2023 года Головинский суд признал правозащитника виновным в дискредитации ВС РФ и оштрафовал его на 150 тысяч рублей. Защита Орлова подала апелляцию на это решение. При этом прокуратура потребовала ужесточить наказание.

В феврале 2024 года Орлова отправили в колонию за статью о фашизме и военных действиях РФ на Украине. Его осудили за нее уже второй раз, суд нашел в публикации дискредитацию армии и ненависть к российским военным и «традиционным ценностям». Сам правозащитник не признал вину и демонстративно отказывался отвечать следствию и выступать в суде.

В марте сообщалось, что Орлову предложили отправиться в зону СВО, несмотря на возраст — 70 лет. По данным «Мемориала», предложение подписать о согласии на отправку в зону боевых действий ему сделали сразу после поступления в СИЗО-5 «Водник». Отмечалось, что документы с заявлением о согласии на отправку в зону СВО получают все оказавшиеся в СИЗО, даже если они, как Орлов, были задержаны на митингах против СВО.