Гражданина Узбекистана, служившего в ЧВК «Вагнер», осудили за наемничество

Жителя Узбекистана, воевавшего в рядах ЧВК «Вагнер», осудили за наемничество. Об этом сообщается на портале Взгляд.uz.

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Несколько лет назад Шавкат Юлдашев, родившийся в 1998 году, отправился в Россию в поисках работы. Сначала он оказался на стройке, а затем занялся продажей наркотиков и оказался в колонии.

Вскоре мужчина, осужденный на семь лет лишения свободы, воспользовался представившейся возможностью и согласился вступить в ряды ЧВК «Вагнер». В течение полугода уроженец Узбекистана воевал против Украины, за что был награжден медалью «За отвагу».

После этого Юлдашев вернулся на родину и попал под суд. За незаконную службу в рядах частной военной компании его приговорили к двум с половиной годам исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства.