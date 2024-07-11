В Крыму вблизи Судака на территории горно-лесной местности произошел пожар. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, произошло возгорание лесной подстилки на десяти гектарах. Для тушения огня задействованы два вертолета Ми-8. Специалисты совершили семь сбросов воды. Всего на месте задействовано порядка 149 работников и 29 единиц техники, следует из сообщения в Telegram-канале.

В этот же день в подмосковских Химках произошел пожар в здании цеха по производству плитки. Сообщалось, что огонь охватил 80 квадратных метров здания. Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Внутри здания находились 30 газовых баллонов, десять из них вынести спасатели. На месте происшествия работают свыше 50 сотрудников и задействовано более 18 единиц техники.

Накануне стало известно о пожаре в Ростовской области в городе Батайске. По данным экстренных служб, загорелась кровля четырехэтажного дома. Около 20 человек эвакуировали спасатели МЧС.