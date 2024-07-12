Мигранты-садисты клеймили раскаленным железом детей в Уфе

В Уфе задержаны двое мужчин Махмадамин и Шахмод, которые открыли нелегальное учебное учреждение для детей, где жестоко обращались с несовершеннолетними, передает Telegram-канал Mash Batash. В том числе, по данным канала, мужчины прижигали кожу детей раскаленным железом. Чтобы соседи не жаловались на крики, постоянно переезжали с одной квартиры на другую.

Всего пострадали порядка 15 детей. Самому младшему ребенку было пять лет. Мужчины запрещали детям жаловаться родителям. Один из мальчиков сбежал из учреждения и рассказал об издевательствах полиции. Известно, что оба «учителя» в школе являются выходцами из Таджикистана.

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Telegram-канал «Многонационал» пишет, что ребенок сбежал из школы 11 июля. С травмами спины и грудной клетки его госпитализировали. Задержанные «педагоги» уже направлены в изолятор. Уточняется, что двухкомнатную квартиру под нужды школы сдавал турок.

Ранее в Санкт-Петербурге задержан уроженец Узбекистана, подозреваемый в убийстве 27-летней жены. По предварительным данным, мужчина толкнул жертву с шестого этажа жилого дома.