$87.86-0.1595.32-0.02
Почта

Убийство из арбалета: кадры с места резонансного преступления

Slide 1 of 11
Спальный район, где жили Ханты
1/9
Спальный район, где жили Ханты 
© legion-media.ru
Сотрудники полиции на месте происшествия
2/9
Сотрудники полиции на месте происшествия 
© legion-media.ru
Местные жители несут цветы к дому Хантов
3/9
Местные жители несут цветы к дому Хантов 
© legion-media.ru
Сотрудники полиции на месте происшествия
4/9
Сотрудники полиции на месте происшествия 
© legion-media.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Местные жители несут цветы к дому Хантов
5/9
Местные жители несут цветы к дому Хантов 
© legion-media.ru
Сотрудники полиции на месте происшествия
6/9
Сотрудники полиции на месте происшествия 
© legion-media.ru
Цветы перед домом журналиста BBC Джона Ханта
7/9
Цветы перед домом журналиста BBC Джона Ханта 
© legion-media.ru
Записка с соболезнования на месте происшествия
8/9
Записка с соболезнования на месте происшествия 
© legion-media.ru
Семья Джона Ханта
9/9
Семья Джона Ханта 
© Соцсети

Семью спортивного комментатора BBC (вещание заблокировано в РФ) Джона Ханта убили из арбалета. Первые новости о резонансном убийстве в Великобритании появились вчера, 10 июля 2024 года. Как стало позже известно полиции, около семи часов вечера некий Кайл Клиффорд проник в дом журналиста в городе Буши. Молодой человек расстрелял трех женщин — 61-летнюю жену Ханта Кэрол, а также их дочерей — 25-летнюю Луизу и 28-летнюю Ханну. Об этом сообщает "Российская газета".

Когда на место прибыли полицейские и медики, женщины были еще живы, однако спасти в итоге их не удалось. Вскоре правоохранители задержали 26-летнего Клиффорда на кладбище на севере Лондона. По словам правоохранителей причина поступка мужчины пока не известны. Есть информация, что одна из жертв, Луиза, ранее встречалась с Клиффордом.

Кадры с места резонансного убийства — в галерее "Рамблера".

Происшествия
Фото
Кайл Клиффорд
3