Убийство из арбалета: кадры с места резонансного преступления

Семью спортивного комментатора BBC (вещание заблокировано в РФ) Джона Ханта убили из арбалета. Первые новости о резонансном убийстве в Великобритании появились вчера, 10 июля 2024 года. Как стало позже известно полиции, около семи часов вечера некий Кайл Клиффорд проник в дом журналиста в городе Буши. Молодой человек расстрелял трех женщин — 61-летнюю жену Ханта Кэрол, а также их дочерей — 25-летнюю Луизу и 28-летнюю Ханну. Об этом сообщает "Российская газета".

Когда на место прибыли полицейские и медики, женщины были еще живы, однако спасти в итоге их не удалось. Вскоре правоохранители задержали 26-летнего Клиффорда на кладбище на севере Лондона. По словам правоохранителей причина поступка мужчины пока не известны. Есть информация, что одна из жертв, Луиза, ранее встречалась с Клиффордом.

Кадры с места резонансного убийства — в галерее "Рамблера".