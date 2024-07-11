Мужчина погиб от удара молнии в Башкирии

В Башкирии во время рыбалки мужчину убила молния.

В Зианчуринском районе Республики Башкортостан на берегу водоема было обнаружено тело мужчины 1967 года рождения.

По предварительной информации, в погибшего попала молния, когда он находился на рыбалке. В результате происшествия он скончался на месте.

Его тело обнаружили родственники.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК по Республике Башкортостан.