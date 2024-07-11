Генерал Попов попросил СК возбудить дело на адвоката Аграновского

Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов решил добиться возбуждения уголовного дела для адвоката Дмитрия Аграновского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на защитника военного Сергея Буйновского.

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По его словам, Попов подал заявление в СК с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Аграновского. Защитник отметил, что последний не является его адвокатом и не может высказываться о ситуации, однако «продолжает это делать, что является клеветой и мошенничеством».

Буйновский также напомнил, что у генерала и его юристов взята подписка о неразглашении тайны следствия. Часто выступающий в СМИ в роли эксперта Аграновский, не зная обстоятельств дела Попова, «выдает свою некомпетентность за действительность».

«Рассуждая в СМИ о смягчении наказания Попову, он вводит в заблуждение людей и общество, поскольку мой подзащитный вину не признает, он может говорить только об оправдательном приговоре», — сказал Буйновский.



Напомним, что Попова арестовали 17 мая по делу о мошенничестве. По версии следователей, он причастен к хищению свыше 1700 тонн изделий металлопроката общей стоимостью 130 млн рублей, приобретенных военно-гражданской администрацией Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Позднее следователи предъявили обвинение в окончательной редакции — в него добавили статью о служебном подлоге. Сам Попов отказывается признавать свою вину.