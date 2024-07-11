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Генерал Попов попросил СК возбудить дело на адвоката Аграновского

Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов решил добиться возбуждения уголовного дела для адвоката Дмитрия Аграновского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на защитника военного Сергея Буйновского.

Генерал Попов попросил СК возбудить дело на адвоката Аграновского
© РИА Новости

По его словам, Попов подал заявление в СК с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Аграновского. Защитник отметил, что последний не является его адвокатом и не может высказываться о ситуации, однако «продолжает это делать, что является клеветой и мошенничеством».

Буйновский также напомнил, что у генерала и его юристов взята подписка о неразглашении тайны следствия. Часто выступающий в СМИ в роли эксперта Аграновский, не зная обстоятельств дела Попова, «выдает свою некомпетентность за действительность».

«Рассуждая в СМИ о смягчении наказания Попову, он вводит в заблуждение людей и общество, поскольку мой подзащитный вину не признает, он может говорить только об оправдательном приговоре», — сказал Буйновский.

Напомним, что Попова арестовали 17 мая по делу о мошенничестве. По версии следователей, он причастен к хищению свыше 1700 тонн изделий металлопроката общей стоимостью 130 млн рублей, приобретенных военно-гражданской администрацией Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Позднее следователи предъявили обвинение в окончательной редакции — в него добавили статью о служебном подлоге. Сам Попов отказывается признавать свою вину.