Спасатели локализовали пожар в здании цеха в Химках

Спасатели локализовали пожар в здании производственного цеха в подмосковных Химках. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Огнеборцы локализовали пожар на трех тысячах квадратных метрах, — пояснили в пресс-службе.



Возгорание в здании цеха по производству керамических плит началось утром 11 июля. Внутри находились 30 газовых баллонов, десять из них вынести спасатели. Позднее в Сети появилось видео пожара с высоты птичьего полета.