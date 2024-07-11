Разрушивший город в США торнадо попал на видео

Торнадо разрушил город Аркрайт, штат Нью-Йорк, в США, кадры бушующей стихии появились в Сети. На одном из видео можно заметить, как сильный ветер снес крышу дома и унес ее в небо. На улицах города деревья оказались повалены на дороги и автомобили.

Ранее также появились кадры с мощнейшим ураганом «Берил», который обрушился на Соединенные Штаты. На опубликованном видео можно заметить, как смерч сносит деревья и обшивку домов. Ураган сопровождается сильнейшим ливнем, который затапливает постройки и улицы.

Из-за «Берила» без электричества остались более двух миллионов американцев. Порядка двух тысяч авиарейсов пришлось отменить. По предварительной информации, в результате погодного бедствия погибли по меньшей мере восемь человек.

До этого житель Подмосковья погиб во время урагана «Орхан», разбушевавшегося в регионе 5 июля. 40-летнего мужчину насмерть придавило упавшим деревом. Тело погибшего нашли в лесу недалеко от деревни Проводы в Домодедово. Помимо этого, при падении деревьев из-за непогоды в Москве пострадали два человека, семь автомобилей получили повреждения. Источник в оперативных службах столицы рассказал, что всего в городе сильным ветром повалило 24 дерева. Уточнялось, что пострадавших москвичей госпитализировали.