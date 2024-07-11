Площадь пожара на производстве в Химках увеличилась до трех тысяч «квадратов»

Площадь пожара в здании производственного цеха в подмосковных Химках увеличилась до трех тысяч квадратных метров. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кроме того, в здании на площади тысячи квадратных метров обрушилась кровля. На месте происшествия работают 97 спасателей и 33 единицы техники.

Возгорание в здании цеха по производству керамических плит началось утром 11 июля. Внутри находились 30 газовых баллонов, десять из них вынести спасатели. Позднее в Сети появилось видео пожара с высоты птичьего полета.