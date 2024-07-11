Шестеро детей утонули в водоемах в Подмосковье за неделю

Шестеро детей погибли во время купания в подмосковных водоемах за прошедшую неделю. Об этом в среду, 11 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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По ее словам, трагедии произошли в Балашихе, Воскресенске, Люберцах, Мытищах, Пушкине и Ногинске. В каждом из этих случаев дети находились в местах, не предназначенных для купания.

Так, а июля в Пушкине утонул 14-летний мальчик, который купался в реке Серебрянке без присмотра взрослых. 6 июля в реке Пехорке в Балашихе утонул 17-летний подросток, не умевший плавать. 9 июля в Ногинске утонул восьмилетний мальчик, который купался в реке Клязьма вместе с друзьями.

Еще одна трагедия произошла в Башкирии. Семилетнего мальчика затянуло в шлюз в реке Белой.