Европейцы нелегально проникли на территорию космодрома Байконур

На Байконуре полицейские задержали троих граждан ЕС, незаконно проникших на территорию космодрома. Как сообщает Telegram-канал SHOT, их проверят на причастность к шпионажу.

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По данным SHOT, европейцев задержали у монтажно-заправочного комплекса Байконура 10 июля. Их заметили полицейские, патрулировавшие территорию космодрома. Задержанными оказались граждане Нидерландов и 26-летний бельгиец.

Если задержанные не причастны к шпионажу, им грозит пять суток административного ареста за самовольное проникновение на охраняемый объект. Сейчас полиция выясняет, откуда и с какой целью они проникли на космодром.

Месяц назад французский турист погиб у территории космодрома Байконур. Французу стало плохо из-за жары в степи: он скончался от обезвоживания, пока его друг ходил за помощью.