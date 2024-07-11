Москвичи избили шумевшего под окнами байкера

Жители Новой Москвы поймали и избили мотоциклиста, который шумел под окнами. Как сообщает Shot в своем Telegram-канале, байкер по ночам ездил рядом с домами.

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По информации издания, жильцы одного из домов на 3-й Нововатутинской улице уже несколько дней просыпаются в 3-4 часа ночи из-за мотоциклистов, шумевших под окнами.

Накануне байкер снова разбудил местных жителей. Сначала они пытались поговорить с ним, но мужчина нагрубил москвичам. Тогда они спустились на улицу и накинулись на мотоциклиста.

Информацию об инциденте проверяет полиция.

В мае прошлого года вице-президент известного байк-клуба Devoted Сергей Тафф перечислил основные правила вступления в байк-клубы. По его словам, сначала человек становится суппортом, что ни к чему его не обязывает. В это время следует присмотреться к жизни членов клуба и познакомиться с ними.