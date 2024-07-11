Европейцы нелегально проникли на территорию космодрома Байконур

На Байконуре задержаны трое европейцев, которые нелегально проникли на территорию космодрома. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, иностранцы смогли пробраться к монтажно-заправочному комплексу Байконура во вторник, 9 июля. Их заметили сотрудники полиции, которые патрулировали территорию космодрома.

Полицейские задержали двух граждан Нидерландов и гражданина Бельгии. Молодым людям от 25 до 29 лет. Пока выяснилось, что к космодрому они отношения не имели и документов, дающих право находиться на Байконуре, у них не было.

Сейчас полиция выясняет, откуда и с какой целью европейцы проникли на космодром. Пока иностранцам грозит только административный арест на пять суток за самовольное проникновение на охраняемый объект. Однако также отрабатывается версия, что это могут быть шпионы.

До этого гражданина США Роберта Вудлэнда приговорили к 12,5 года заключения за покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств.