Жительнице Подмосковья до черепа срезало скальп с половиной волос

В Подмосковье местной жительнице, работающей на одном из заводов, станок срезал скальп с половиной волос. Об этом сообщил региональный Минздрав на своем сайте.

По информации ведомства, 25-летняя женщина поступила в Пушкинскую клиническую больницу имени профессора Розанова с огромной раной на голове и виднеющимися костями черепа. Врачи зафиксировали скальпирование более 50 процентов волосистой части черепа. При этом срезанный лоскут кожи привезли вместе с пациенткой.

Telegram-канал Shot, выяснил, что к произошедшему привела допущенная россиянкой ошибка — она прошла мимо станка, не убрав распущенные волосы под головной убор, как того требует техника безопасности.

Как рассказал заведующий первым хирургическим отделением Артем Косов, слова которого приводит Минздрав Подмосковья, пострадавшей грозило гниение кости, что могло привести к сепсису, отказу ряда функций организма и смерти. В ходе экстренной операции медики закрыли раны, однако оказалось, что лоскут кожи за прошедшее время получил необратимые изменения, поэтому дальнейшее заживление проходило под струпом — «корочкой» из засохшего кожного покрова.

В результате кожный лоскут прижился.

«Это уже чудо — все кровоснабжение было нарушено, сосуды повреждены, потеря до полулитра крови. Присутствовал большой риск отмирания тканей, которого удалось избежать», — заключил Туфанян



Ранее, в декабре 2023 года, в Ивановской области восьмилетнего мальчика намотало на вращающийся тракторный вал. Как выяснили следователи, второклассник приехал с дедушкой на ферму своего отца в деревне Семигорье. Там 60-летний мужчина запустил двигатель сельскохозяйственной техники и отошел. В это время к карданному валу, связывающему трактор и прицеп с оборудованием для измельчения сена, подошел ребенок, в результате получив не совместимы с жизнью травмы.