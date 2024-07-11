ФСБ: в Махачкале поймали пытавшегося вывезти из России 54 слитка золота

В ЦОС ФСБ заявили о поимке мужчины, который пытался вывезти из России 54 слитка золота. Он был остановлен в аэропорту Махачкалы. RT на русском

«В воздушном пункте пропуска Махачкала у следовавшего из Российской Федерации пассажира обнаружено 54 кустарно изготовленных слитка золота и лом золотых ювелирных изделий общим весом свыше 28 кг. Груз был сокрыт под одеждой в специально изготовленном корсете. Стоимость изъятого превысила 142 млн рублей», - сообщили в ЦОС. ТАСС

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), которая предусматривает наказание от штрафа в размере до 1 миллиона рублей до лишения свободы на срок до 5 лет. «Это Кавказ»