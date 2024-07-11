Медведь растерзал 19-летнюю девушку на туристическом маршруте в Румынии

В Румынии медведь на туристическом маршруте растерзал 19-летнюю девушку. Она была в походе со своим молодым человеком.

В Румынии от лап медведя погибла 19-летняя девушка. Сообщается, что она вместе со своим молодым человеком совершала поход по предгорьям Карпат, когда столкнулась с хищником. Медведь набросился на нее и утащил в лес, а ее возлюбленный вызвал экстренные службы.

Спасатели обнаружили на месте только молодого человека, а неподалеку тело пострадавшей. Подчеркивается, что эвакуация останков была крайне затруднена, так как местность труднопроходимая, а медведь продолжал бродить в 10–15 метрах от спасателей.

Как пишет Lenta.ru, жителей района оповестили о присутствии на территории агрессивного зверя.