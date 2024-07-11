Трое мужчин избили и ограбили москвича в Останкинском районе

Полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в ограблении 19-летнего парня в Останкинском районе. Об этом в четверг, 11 июля, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, Владимир Васенин.

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По его словам, инцидент произошел на 1-й Останкинской улице. Трое незнакомцев подошли к молодому человеку и попросили у него денег. Юноша согласился и через приложение банка перевел на их счет 500 рублей. Однако вместо благодарности злоумышленники избили парня, забрали у него телефон и перевели себе все оставшиеся на счету потерпевшего деньги. Затем они вернули мобильник владельцу и скрылись.

Вскоре подозреваемых нашли полицейские. К моменту задержания злоумышленники уже успели потратить похищенные деньги. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

— Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — подытожил Васенин.



Другой случай произошел в Красноярском крае. Местный житель ограбил на миллион рублей собственную дочь, приехав поздравить ее с рождением ребенка.