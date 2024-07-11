Мощный пожар в подмосковных Химках попал на видео

В подмосковных Химках случился крупный пожар в цехе по производству плитки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, инцидент случился в микрорайоне Сходня на улице Некрасова, дом 2. У цеха загорелась кровля. К тушению привлечено 26 человек и семь единиц техники.

Сперва в МЧС заявляли, что площадь пожара составляет 80 квадратных метров. Позднее ТАСС со ссылкой на ведомство уточнил, что она выросла до 2 тысяч квадратных метров, а на площади в 80 «квадратов» произошло обрушение. Причина происшествия пока неизвестна. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Как сообщает Telegram-канал Mash, внутри здания находятся 30 газовых баллонов, которые могут взорваться. 10 из них спасатели уже вынесли.