Девушка провела в открытом океане 36 часов

Волны унесли 21-летнюю китаянку в открытый океан во время купания на пляже в Японии, она провела в воде 36 часов, пока ее не спасло проходившее мимо судно. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Гражданка КНР вместе с друзьями находилась на пляже полуострова Идзу к юго-западу от Токио. Она отправилась купаться на плавательном круге и исчезла. В это время высота волн достигала трех метров. Друзья пропавшей сообщили об исчезновении девушки в полицию.

Унесенную в океан китаянку случайно обнаружил проходивший мимо японский танкер в 80 км от пляжа на Идзу. Позже вертолет береговой охраны доставил пострадавшую в больницу города Иокогама. У нее выявлены симптомы обезвоживания, но госпитализация девушке не потребовалась.