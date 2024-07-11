МЧС: в Химках площадь пожара в цеху увеличилась до 2 тыс. квадратных метров

В подмосковных Химках площадь пожара в цеху по производству керамических плит увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. По данным ведомства, обрушилась кровля на 80 квадратных метрах. Внутри здания 30 газовых баллонов, из них десять вынесли пожарные. О пожаре в цехе сообщили утром 11 июля. По последним данным, на месте работают более 50 специалистов и 18 единиц техники. Накануне в здании районного суда в Сочи начался пожар. Огонь быстро распространился по территории площадью 600 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. В тот же день пожар произошел на складе по переработке вторсырья в Волгограде. Площадь возгорания достигла 1 тыс. квадратных метров. Отмечается, что загорелся картон на открытой территории по сортировке вторсырья. На место прибыли более 60 специалистов и 19 единиц техники.