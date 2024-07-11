В Нижнем Новгороде осудят 17 сбытчиков наркотиков

В Нижнем Новгороде суд рассмотрит дело 17 сбытчиков наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, обвиняемые были участниками преступного сообщества наркоторговцев. Оно занималось продажей запрещенных веществ в онлайн-наркомаркетах. Фигуранты исполняли роли кладовщиков и закладчиков. С лета 2021 года по май 2023 года они получали от кураторов крупные партии наркотиков, фасовали их и раскладывали по тайникам.

При задержании у сообщников изъяли 5,5 килограмма метилэфедрона и более шести миллиона рублей. Возбуждено дело по части 2 статьи 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»), части 3 статьи 30, части 3 и 4 статье 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и части 5 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Оно уже передано в суд. Отмечается, что руководителей сообщества пока не удалось установить.

Ранее стало известно, что в Челябинской области задержаны четверо наркодельцов, которые создали нарколабораторию в гаражном боксе и изготовили в ней 31 килограмм синтетических наркотиков.