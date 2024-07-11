Единственный выживший участник захвата заложников в ростовском СИЗО начал давать показания, сообщил источник RT в правоохранительных органах.

Речь идёт о Данииле Камневе, которого обвиняют по статьям о захвате заложников, побеге из мест лишения свободы и применении насилия, опасного для жизни.

Захват ростовского СИЗО произошёл 16 июня.

В ходе штурма захватчики были ликвидированы, однако позже стало известно, что один из них выжил.