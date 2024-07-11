Российского студента приговорили к 5 годам колонии за госизмену

Суд признал студента из Биробиджана виновным в передаче Службе безопасности Украины информации о российских военнослужащих и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима. Об этом со ссылкой на управление ФСБ по Еврейской автономной области пишет РИА Новости.

«Молодой человек, используя сеть Интернет, выполнял задание СБУ по сбору информации о российских военнослужащих и местах дислокации воинских подразделений в зоне СВО», - пояснили в Федеральной службе безопасности России.



В спецслужбе отметили, что студент колледжа полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил его к пяти годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Дело слушалось по ст. 275 Уголовного кодекса России (государственная измена), максимальное наказание по которой – пожизненное лишение свободы. Приговор вступил в силу.

Ранее силовики задержали жителя Биробиджана, который готовил по указанию спецслужб Украины в городе теракт на 9 мая. Он планировал поджечь расположенный в многоквартирном жилом доме пункт отбора на военную службу по контракту Министерства обороны РФ. В ФСБ уточнили, что в ходе обыска в принадлежащем мужчине гараже была найдена зажигательная горючая смесь, подготовленная для совершения теракта.