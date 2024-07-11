Российского студента приговорили к 5 годам колонии за госизмену

Учащегося одного из образовательных учреждений среднего профессионального образования в Еврейской автономной области осудили за госизмену. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, отбывать его студент будет в исправительной колонии строгого режима.

Об этом сообщила пресс-служба территориального управления ФСБ.

"ФСБ России по Еврейской автономной области возбуждено и расследовано уголовное дело в отношении биробиджанца, учащегося одного из образовательных учреждений среднего профессионального образования области, который за материальное вознаграждение оказывал содействие Службе безопасности Украины (СБУ) в деятельности против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.



Как выяснилось, студент по заданию СБУ собирал информацию о российских военнослужащих и местах дислокации воинских подразделений в зоне специальной военной операции. Суд признал молодого человека виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)".

Обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Учитывая имеющиеся по делу смягчающие обстоятельства, суд при назначении наказания фигуранту дела применил положение ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление). В итоге ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год, отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.