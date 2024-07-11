В Таиланде задержали россиянина

Иммиграционная полиция Таиланда подозревает россиянина в организации преступной группы по продаже поддельных паспортов 15 стран, в том числе и США. Он задержан, пишет ТАСС.

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По версии следствия, злоумышленники привлекали клиентов при помощи рекламы в мессенджерах и социальных сетях, оплата шла в цифровой валюте. При этом поддельные документы отправлялись клиентам почтой из Доминиканской Республики. Ущерб составил не менее 30 млн батов ($830 тыс.).

Перед задержанием россиянина следственная группа получила подтверждение, что проданные группой паспорта Соединенных Штатов действительно были поддельными. Для этого был направлен запрос в таиландский офис американского отдела международных уголовных расследований, который занимается случаями мошенничества с паспортами и визам.

При этом в консульском отделе посольства России в Таиланде заявили, что сам задержанный за помощью не обращался, полицейские также не связывались с российскими дипломатами.

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Ранее пограничная полиция Таиланда задержала разыскиваемого Интерполом 32-летнего гражданина России. Причиной задержания стала просроченная виза, а во время проверки было установлено, что на россиянина выписано «красное уведомление». Задержанный в течение 15 лет был членом преступной группировки, проводившей незаконные денежные операции в Москве.