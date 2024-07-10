Пожарные спасли людей из горящего автосервиса в Красноярске

В Красноярске в автосервисе произошел пожар. Огонь охватил 1,8 тыс. кв. м. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Инцидент произошел в среду, 10 июля, по адресу Академгородок, 50а, корпус 1.

«Пожар произошел в двухэтажном железобетонном здании автосервиса на улице Академгородок. Пожарными спасены два человека», — рассказали в ведомстве.



В МЧС уточнили, что пожару присвоен повышенный ранг, к тушению привлечены более 40 человек и 11 единиц спецтехники.

По предварительным данным, в здании могут находиться машины, газовые баллоны, различное оборудование. Не исключается также, что в автосервисе остались сотрудники.

Журналисты отметили, что по соседству с горящим домом находится министерство лесного хозяйства области.

По их данным, первоначально площадь пожара составила 200 кв.м, а уже через 10 минут появились сообщения о том, что огонь распространился на 1500 кв.м.