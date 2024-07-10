Житель Краснодара отдал аферистам более 88 миллионов рублей

Пожилой предприниматель из Краснодара продал машину и отдал мошенникам свыше 88 миллионов рублей. Об этом сообщает 93.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

По данным портала, аферисты звонили и писали 68-летнему предпринимателю в течение месяца. Они представлялись сотрудниками ЦБ России и правоохранительных органов и даже показывали по видеосвязи служебные удостоверения. Таким образом им удалось убедить жертву во взломе его аккаунта на портале «Госуслуги» и получить доступ к его банковским вкладам, имуществу и возможности оформлять кредиты.

Следуя указаниям мошенников, предприниматель с целью защиты своих средств перевел на их счета свыше 88 миллионов рублей. Также аферисты смогли уговорить его самостоятельно оформить займ, для чего он продал автомобиль.

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После того, как предприниматель понял, что его обманули, он обратился в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по факту мошенничества.