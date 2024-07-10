В Белгороде пенсионерка отдала мошенникам 6,8 миллиона рублей

Пожилая женщина из Белгорода отправила аферистам около семи миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

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Злоумышленники заявили женщине, что являются сотрудниками правоохранительных органов. По их словам, произошла утечка данных, после которой мошенники попытались украсть у пенсионерки деньги.

«Белогородке настоятельно рекомендовали перевести все накопления на счет якобы безопасной сейфовой ячейки», – поделились в ведомстве.



Чтобы сделать это, по инструкции аферистов россиянка скачала приложение банка и перевела накопления. В результате она лишилась 6,8 миллиона рублей.

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Спустя время неизвестные заявили, что для возврата средств нужно отправить еще 800 тысяч рублей, но женщина отказалась брать кредит. После этого «правоохранитель» нагрубил россиянке и, поняв, что с ней говорят мошенники, пострадавшая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники ведомства устанавливают личности преступников.