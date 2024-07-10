Появились подробности убийства семьи комментатора BBC Джона Ханта

Полиция задержала 26-летнего бывшего британского военного Кайла Клиффорда по подозрению в убийстве жены и двух дочерей известного спортивного комментатора Джона Ханта, пишет The Sun.

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Журналисты отметили, что на протяжении двух лет Клиффорд служил в Королевском драгунском гвардейском полку, а затем работал охранником.

По данным газеты, Хант задержался на работе — комментировал очередные гонки на ипподроме Лингфилд-Парк в Суррее для канала BBC 5 Live.

Когда он вернулся домой, в особняк стоимостью £800 000 в пригороде Лондона, то увидел, что его 61-летняя жена Кэрол и две дочери, 25-летняя Ханна и 28-летняя Луиза, лежали в огромных лужах крови. Третья дочь журналиста осталась в живых — она отсутствовала дома.

В полиции пояснили, что убийца связал жертв и хладнокровно расстрелял из спортивного арбалета. Стражи порядка сразу после сообщения об убийстве отработали связи семьи. В частности, начали поиски Клиффорда. Предположительно, в связи с тем, что он был бойфрендом одной из погибших девушек — Луизы.

В поисках были задействованы полицейские и спецназ. Кроме того, над севером Лондона кружили вертолеты и беспилотники. Через несколько часов предполагаемого убийцу обнаружили на кладбище Лавендер-Хилл. Сразу после задержания он был госпитализирован.

Стражи порядка пояснили, что не применяли оружия при захвате. Они добавили, что подозреваемый получил ранения и травмы до встречи с ними.

Глава МВД Великобритании Иветт Купер заявила, что шокирована преступлением и считает нужным поднять в правительстве вопрос об ужесточении правил владения арбалетами.

Детектив‑инспектор Джастин Дженкинс из отдела по расследованию особо тяжких преступлений графств Бедфордшир, Кембриджшир и Хартфордшир заявила, что в настоящий момент правоохранители больше никого не разыскивают.