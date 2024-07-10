Суд в Москве вынес приговор подростку за поджог ровесника

Подросток, который облил бензином 14-летнего мальчика на детской площадке в Москве, получил пять лет воспитательной колонии. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Его признали виновным по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Вину злоумышленник не признал, уточнил столичный главк СК РФ в своем телеграм-канале.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Мать погибшего заявила RT, что ее устраивает приговор, вынесенный подростку, совершившему преступление. При этом она призналась, что боялась ехать на оглашение решения в суд.

"Мне было страшно, что подросток останется на свободе. В планах подавать гражданский иск о возмещении морального вреда", – добавила мать погибшего.



Инцидент произошел 5 июня 2023 года. Мальчик получил множественные ожоги на детской площадке в Чечерском проезде. По версии столичного главка МВД, подростка облил горючей жидкостью его сверстник, после чего произошло воспламенение. Его госпитализировали с ожогом третьей степени до 99% тела и термическим ожогом дыхательных путей. 26 июня ребенок умер.

Друзья подростка, который поджог сверстника, при этом утверждают, что все вместе они катались на облитой бензином горке, из-за чего школьник якобы загорелся сам. 6 июня подозреваемого в случившемся мальчика арестовали.