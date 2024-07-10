На полях Кубани нашли десятки увеличительных стекол

Telegram-канал Mash сообщает, что на полях Кубани были обнаружены десятки увеличительных стекол.

Происхождение стекол неизвестно, но источник предполагает, что их установили «местные маргиналы, завербованные украинцами». Уточняется, что стекла прикреплены к колышкам и вбиты в землю — под таким углом, чтобы в солнечный день на поле начался пожар. При этом источник утверждает, что такие установки находят не только на Кубани, но и в остальном приграничье.

Помимо этого, Telegram-канал также опубликовал видео, записанное с места обнаружения таких линз. На кадрах можно увидеть, как несколько мужчин осматривают две найденные на поле линзы.

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