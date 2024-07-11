Восьмилетняя девочка захлебнулась в пермской реке в присутствии пьяной матери

Нетрезвая женщина с пятью детьми устроила отдых на берегу реки в Прикамье. Купание в воде привело к смерти одного ребенка.

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Трагедия произошла в Оханске. Как рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, накануне днем в Каме утонула восьмилетняя девочка. За ней не уследила пьяная мать, которая отдыхала на необорудованном для купания берегу с пятью детьми. Женщина не заметила, как ребенок вошел в реку. Несовершеннолетнюю из воды вытащили очевидцы, которые передали ее врачам. Однако медикам не удалось спасти жизнь девочки, она умерла в больнице.

В СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что после инцидента на реке следователи Нытвенского межрайонного следственного отдела организовали проверку по факту утопления ребенка. Специалисты осмотрели место трагедии и опросили очевидцев. Об этом пишет издание Properm.ru.