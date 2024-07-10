Названа сумма взятки бывшему кадровику Минобороны

Предприниматель Лев Мартиросян, фигурант дела экс-кадровика Минобороны Юрия Кузнецова, дал генерал-лейтенанту взятку в виде земельного участка и жилого дома в Краснодаре на общую сумму больше 30,5 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на представителя следствия.

По данным агентства, дело Кузнецова в настоящее время рассматривается в Басманном суде Москвы.

Журналисты отметили, что в суд поступило ходатайство от СК РФ о продлении бизнесмену срока ареста на три месяца.

«Мартиросян лично передал взятку Кузнецову в Краснодаре в виде земельного участка на сумму более 7 млн рублей и жилого дома. На общую сумму 30 млн 503 тыс. рублей», — подчеркнул следователь.



По версии следствия, взятка была дана с тем, чтобы ведомство заключило с фирмой бизнесмена госконтракты и договора на оказание гостиничных услуг на общую сумму 372,3 млн рублей.

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Напомним, что 9 июля 235-й гарнизонный военный суд оставил Кузнецова в СИЗО до 12 октября.