В Новой Москве толпа местных жителей набросилась на мотоциклиста, который мешал им спать по ночам, информацию об инциденте проверяют в полиции. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, мотоциклиста заметили на 3-й Нововатутинской улице несколько дней назад. Жильцы одного из домов там начали просыпаться в районе трех-четырех часов ночи из-за шума от мотоцикла прямо под окнами. Эта история повторялась ежедневно.

«Накануне вечером мотоциклист снова появился под окнами дома. Сначала его жильцы попытались наладить диалог с ним, но байкер в ответ послал их. Тогда они спустились на улицу и толпой накинулись на мотоциклиста», — говорится в тексте.



На снятом очевидцами видео видно, что в потасовке приняли участие около 20 человек.

По словам самого байкера, мотоцикл он приобрел всего два дня назад. Информацию об инциденте сейчас проверяет полиция.