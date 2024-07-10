Мужчина убил из арбалета жену и дочерей комментатора BBC

Молодой мужчина проник в дом спортивного комментатора BBC Джона Ханта, где расстрелял из арбалета его жену Кэрол и двух дочерей — Луизу и Ханну. Затем он покинул здание, пишет Independent.

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Инцидент произошел в ночь на среду, 10 июля.

«Не нужно слов для того, что произошло сегодня с Хантом и его семьей. Невозможно понять эту боль. Просто знай, что мы все здесь ради тебя, Джон. Мы любим тебя, приятель — гонки любят тебя», — написал в соцсети X гоночный комментатор ITV Мэтт Чепмен.



В полиции предположили, что напасть на женщин мог 26-летний Кайл Клиффорд. Его поиски ведутся в Хартфордшире и северном Лондоне.

«Наша главная цель сегодня — обеспечить общественную безопасность и найти Кайла Клиффорда, который разыскивается в связи с убийством трех женщин в результате того, что, по нашему мнению, является целенаправленным инцидентом», — подчеркнул главный суперинтендант Джон Симпсон из полиции Хартфордшира.



По его словам, в розыске вооруженного преступника участвуют как полицейские, так и группы спецназа.

Причины и обстоятельства, мотивы преступления выясняются. Стражи порядка выясняют в частности, контактировал ли Клиффорд с жертвами до убийств.