Суд отправил в колонию женщин, попытавшихся продать младенца в московском ТЦ

Суд вынес приговор троим женщинам, которые попытались продать новорожденного ребенка в столичном торговом центре. Об этом в среду, 10 июля, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

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По ее словам, суд признал женщин виновными по статье «Купля-продажа несовершеннолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии». Троих злоумышленниц приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы.

Преступление, о котором идет речь, произошло на севере столицы. В японском ресторане на Лобненской улице три женщины попытались продать новорожденного ребенка. Среди злоумышленниц была и мать младенца — 29-летняя москвичка, которая родила девочку 8 мая.