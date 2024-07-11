В Москве обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями

Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружено в квартире дома на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в московской прокуратуре.

"В квартире жилого дома по улице Академика Павлова обнаружено тело женщины 1962 года рождения с телесными повреждениями в виде ножевых ранений", - сообщили в ведомстве.



На месте работу правоохранительных органов координирует первый заместитель Кунцевского межрайонного прокурора Ирина Хархавкина.