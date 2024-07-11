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В Москве обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями

Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружено в квартире дома на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в московской прокуратуре.

В Москве обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями
© РИА Новости
"В квартире жилого дома по улице Академика Павлова обнаружено тело женщины 1962 года рождения с телесными повреждениями в виде ножевых ранений", - сообщили в ведомстве.

На месте работу правоохранительных органов координирует первый заместитель Кунцевского межрайонного прокурора Ирина Хархавкина.

"На контроле в прокуратуре установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - отметили в надзором ведомстве.

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