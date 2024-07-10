Стали известны подробности крушения Cessna в Татарстане

Семья, которая разбилась на прогулочном самолете в Татарстане, не планировала полет и случайно остановилась в палаточном городке неподалёку от места трагедии. Подробности авиакатастрофы раскрыл Telegram-канал Shot.

© globallookpress

По информации канала, в самолете Cessna летела семья из Москвы. Они ехали на машине в Самару, а по пути остановились неподалеку от Камского Устья. Там отдыхающим предложили прогулку на самолете, в ходе которой можно полюбоваться красотами местной природы с воздуха. В результате одномоторный самолет потерпел крушение.

Погибли 41-летний пилот, 47-летняя мать и 11-летняя дочка. Отец выжил и сейчас находится в реанимации Камско-Устьинской ЦРБ.

Напомним, что крушение произошло в районе поселка Камское Устье. После падения самолета произошёл пожар, из-за чего тела погибших сильно обгорели. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта»).