МАК начал расследование катастрофы Cessna в Татарстане

Для расследования крушения Cessna в Татарстане сформирована комиссия Межгосударственного авиационного комитета, сообщила "РГ" советник председателя МАК Елена Михеева.

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"Комиссия приступила к работе. Был ли полет согласован должным образом, будет выяснено в ходе расследования", - сообщила Елена Михеева.



По неофициальным данным, у разбившейся Сessna С172-0381 было действующее свидетельство о регистрации от 2021 года. Самолет с этим бортовым номером несколько лет назад летал в окрестностях Анапы, а теперь принадлежал компании, которая устраивала прогулочные полеты над Волгой в окрестностях села Камское Устье.

Как уже писала "РГ", в авиакатастрофе погибли пилот и два пассажира. Один из туристов чудом выжил и находится в реанимации.